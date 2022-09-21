Гвардиол – об интересе «Челси»: «Посмотрим, что случится зимой»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол не исключает, что уже зимой может оказаться в лондонском «Челси». Напомним, «синие» предлагали 90 миллионов евро за футболиста в последние дни летнего трансферного окна, но «быки» отказались продавать хорвата, а затем продлили с ним контракт до 2027 года.

«Я счастлив в «РБ Лейпциге». Мне всё ещё предстоит проделать много всего, учиться и работать над собой. Другими делами занимаются специальные люди. В данный момент я не думаю о трансфере. Давайте посмотрим, что случится зимой», – цитирует 20-летнего Гвардиола хорватское издание Index.hr.