Журналист Фальк подтвердил, что Нкунку проходил медосмотр для «Челси»

Немецкий журналист Кристиан Фальк в своих социальных сетях подтвердил, что нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку в конце летнего трансферного окна проходил медосмотр для перехода в «Челси».

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» специально оформили сделку тихо, чтобы избежать конкуренции. Напомним, Нкунку выступает за «РБ Лейпциг» с лета 2019 года, когда перешёл в тогда ещё команду Юлиана Нагельсманна из французского «ПСЖ».

В прошлом сезоне Нкунку был признан лучшим футболистом в немецкой Бундеслиге. На француза также претендовали такие команды, как «Бавария», мадридский «Реал» и «ПСЖ», который хотел вернуть своего воспитанника обратно.