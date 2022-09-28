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Силва: «Было приятно вернуться на «Парк де Пренс»

28 Сентября 2022 • 12:52 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился эмоциями после разгромной победы сборной Бразилии над Тунисом со счётом 5:1. Напомним, игра проходила на домашнем стадионе «ПСЖ» «Парк де Пренс», где Силва провёл 8 лет карьеры.

«Было приятно вернуться сюда. Я очень рад, что снова сыграл на «Парк де Пренс». Я очень благодарен. Также особенно счастлив, что сыграл вместе с Маркиньосом», – заявил Силва в интервью после победы над Тунисом.

Напомним, Силва в 2020 году покинул «ПСЖ» и на правах свободного агента перебрался в «Челси». Бразилец выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов в дебютном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Тьяго Силва
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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