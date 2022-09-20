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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» возобновит переговоры с другими кандидатами на пост спортивного директора

 
20 Сентября 2022 • 10:56 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

У лондонского «Челси» возникли проблемы с назначением Кристофа Фройнда на пост спортивного директора. По информации от журналиста Фабрицио Романо, между сторонами всё было согласовано, но «Зальцбург» может изменить ситуацию, уговорив австрийца остаться в клубе.

Сообщается, что «Челси» будет настаивать на назначении Фройнда, но в то же время возобновит переговоры с другими кандидатами. Напомним, что совладелец «синих» Тодд Бёли хочет поскорее сформировать новую структуру руководства.

Ранее с работой в «Челси» связывали Оливера Минцлаффа из «РБ Зальцбурга» и Андреа Берту из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристоф Фройнд
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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