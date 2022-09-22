Силва рассказал о своей цели

Защитник «Челси» Тьяго Силва ответил на вопрос о том, когда собирается закончить карьеру игрока.

Силва заявил официальному сайту лондонского клуба, что его цель — играть до 40 лет, но это зависит от результатов сезона и предстоящего чемпионата мира, помимо этого, это будет зависеть от продления трудового договора, но все-таки цель — 40 лет.

Отметим, сегодня, 22 сентября, бразильскому футболисту исполнилось 38 лет.

В текущем сезоне Силва отметился одной результативной передачей в семи матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт защитника с «Челси» истекает в конце июня 2023 года.