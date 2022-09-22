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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Силва рассказал о своей цели

 
22 Сентября 2022 • 19:44 Комментировать
Кристал Пэлас
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Челси
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01.10 17:00

Защитник «Челси» Тьяго Силва ответил на вопрос о том, когда собирается закончить карьеру игрока.

Силва заявил официальному сайту лондонского клуба, что его цель — играть до 40 лет, но это зависит от результатов сезона и предстоящего чемпионата мира, помимо этого, это будет зависеть от продления трудового договора, но все-таки цель — 40 лет.

Отметим, сегодня, 22 сентября, бразильскому футболисту исполнилось 38 лет.

В текущем сезоне Силва отметился одной результативной передачей в семи матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт защитника с «Челси» истекает в конце июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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