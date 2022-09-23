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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тите: «Силва будет хорошим тренером»

 
23 Сентября 2022 • 13:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Наставник сборной Бразилии Тите считает, что капитан команды Тьяго Силва в будущем может стать хорошим тренером. Напомним, что центральному защитнику лондонского «Челси» вчера исполнилось 38 лет.

«Силва в будущем может стать хорошим тренером. Чертовски сложные вещи он превращает в невероятно простые», – сказал Тите на пресс-конференции.

Напомним, что Силва уже третий сезон выступает в Английской премьер-лиге. Ранее бразилец заявил о своём намерении продолжать играть в футбол до 40 лет.

Силва ранее успел поиграть за такие команды, как «Милан», «ПСЖ» и даже московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Тите
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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