Тите: «Силва будет хорошим тренером»

Наставник сборной Бразилии Тите считает, что капитан команды Тьяго Силва в будущем может стать хорошим тренером. Напомним, что центральному защитнику лондонского «Челси» вчера исполнилось 38 лет.

«Силва в будущем может стать хорошим тренером. Чертовски сложные вещи он превращает в невероятно простые», – сказал Тите на пресс-конференции.

Напомним, что Силва уже третий сезон выступает в Английской премьер-лиге. Ранее бразилец заявил о своём намерении продолжать играть в футбол до 40 лет.

Силва ранее успел поиграть за такие команды, как «Милан», «ПСЖ» и даже московское «Динамо».