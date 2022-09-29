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Главный физиотерапевт «Челси» уволен после 17 лет в клубе

29 Сентября 2022 • 11:37 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Странные решения нового руководства «Челси» продолжаются. Владелец клуба Тодд Бёли уволил главного физиотерапевта команды Тьерри Лорана.

Сообщается, что решение было объявлено французу во вторник. По информации The Mail, Бёли хватило 30 секунд, чтобы указать на дверь опытному работнику.

Отметим, что это не первая отставка со стороны нового руководства «аристократов». Помимо увольнения Томаса Тухеля клуб покинули отвечающие за трансферы Марина Грановская и Петр Чех, а также только назначенный на пост коммерческого директора Дэмиен Уиллоуби.

Лоран входил в штаб «Челси» на протяжении 17 лет, а в 1998 году физиотерапевт был в расположении чемпионской сборной Франции. Вместе с Тьерри Лондон покинул и спортивный врач Пабло Биоска, также работавший в клубе более десяти лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тодд Бёли Тьерри Лоран
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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