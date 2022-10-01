Поттер — о Пулишиче: «Я не хочу никого судить за то, что было в прошлом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о вингере «синих» Кристиане Пулишиче, который минувшим летом мог покинуть команду из-за нехватки игрового времени.

«Кристиан позитивный и интеллигентный парень. Он красноречив и знает, как выразить себя. Наши разговоры всегда оставляют хорошее впечатление. Я не хочу никого судить за то, что было в прошлом», — цитирует Поттера Goal.

Напомним, Пулишич защищает цвета «Челси» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний американец провёл за «Челси» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт вингера с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 42 миллиона евро.