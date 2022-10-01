Наставник «Челси» Поттер: «Мы в восторге от Галлахера»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер крайне доволен игрой полузащитника Конора Галлахера.

22-летний футболист забил победный гол в сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:1). Примечательно, что в прошлом сезоне Галлахер выступал за «орлов» на правах аренды.

«Мы в восторге от Галлахера, – заявил после матча рулевой «Челси» Грэм Поттер. – Конечно, мы знаем, что у него особое отношение к «Кристал Пэлас», но теперь он игрок «Челси».

Своим голом хавбек не только принёс победу «синим» на последних минутах, но и открыл счёт забитым мячам в официальных матчах за «Челси».