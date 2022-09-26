Берге летом мог оказаться в «Челси»

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге летом мог оказаться в лондонском «Челси». Местное издание The Star сообщает, что в дедлайн «синие» предприняли попытку заполучить норвежца, но «клинки» не отпустили хавбека.

Проблема заключалась в том, что «Челси» интересовала только аренда футболиста без обязательства выкупа. «Шеффилд Юнайтед» был согласен отпустить Берге только за определённую сумму, но «Челси» не устраивали такие условия.

Напомним, Берге ранее входил в сферу интересов «Ливерпуля». Сам футболист недавно признался, что пару лет назад мог перебраться в команду Юргена Клоппа.