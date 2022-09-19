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Англия. Чемпионшип

Ндиайе из «Шеффилд Юнайтед» получил вызов в сборную Сенегала, на счету игрока – 5 голов и ассист в 10 матчах Чемпионшипа

 
19 Сентября 2022 • 10:21 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Бирмингем
01.10 17:00

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе получил вызов в сборную Сенегала.  Таким образом хавбек во второй раз в карьере отправится в расположение команды Алиу Сиссе. В июне Ндиайе дебютировал за сборную Сенегала в матче против Бенина.

На старте сезона 22-летний полузащитник отметился 5 голами и одним результативным пасом в 10 матчах Чемпионшипа за «Шеффилд Юнайтед». Футболист также успел провести один матч в Английской премьер-лиге в сезоне 2020/21.

Напомним, что сборная Сенегала сыграет на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Алиу Сиссе будут выступать в одной группе с Катаром, Эквадором и Нидерландами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Шеффилд Юнайтед Илиман Ндиайе
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