Ндиайе из «Шеффилд Юнайтед» получил вызов в сборную Сенегала, на счету игрока – 5 голов и ассист в 10 матчах Чемпионшипа

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе получил вызов в сборную Сенегала. Таким образом хавбек во второй раз в карьере отправится в расположение команды Алиу Сиссе. В июне Ндиайе дебютировал за сборную Сенегала в матче против Бенина.

На старте сезона 22-летний полузащитник отметился 5 голами и одним результативным пасом в 10 матчах Чемпионшипа за «Шеффилд Юнайтед». Футболист также успел провести один матч в Английской премьер-лиге в сезоне 2020/21.

Напомним, что сборная Сенегала сыграет на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Алиу Сиссе будут выступать в одной группе с Катаром, Эквадором и Нидерландами.