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Англия. Чемпионшип

«Бавария» следит за английским игроком

17 Апреля 2024 • 19:53 Комментировать

«Бавария» следит за прогрессом полузащитника «Лидса» Арчи Грэя. Об этом рассказывает известный журналист Флориан Плеттенберг.

В мюнхенском клубе следят за 18-летним игроком и могут рассмотреть возможность его подписания ближайшим летом. При этом представители «Баварии» ещё не начинали переговоры с представителями Грэя.

Арчи Грэй является воспитанником «Лидса». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 46 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

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