«Бавария» поборется с «Реалом» за английского полузащитника

Полузащитник «Лидса» Арчи Грэй попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Как сообщается на страницах Todofichajes, в подписании 18-летнего исполнителя заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд готов побороться за хавбека с «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость Грэя оценивается в 16 миллионов евро. Трудовой договор перспективного полузащитника с «Лидсом» рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Арчи провел 38 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.