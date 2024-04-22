«Лидс» готов продать своего нападающего за 35 миллионов евро

«Лидс» летом будет готов расстаться со своим 20-летним нападающим Вильфредом Ньонто. По информации от Football Insider, в услугах итальянского футболиста заинтересованы многие клубы из Английской премьер-лиги.

Сообщается, что «Лидс» не будет стоять на пути у игрока, если получит сумму компенсации в районе 35 миллионов евро. Сам Ньонто хотел покинуть команду ещё прошлым летом, но руководство «павлинов» не отпустило нападающего.

В этом розыгрыше Чемпионшипа итальянец отметился семью голами и двумя результативными передачами. В списке претендентов на Ньонто прошлым летом числился «Эвертон».