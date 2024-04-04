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«Ливерпуль» следит за вингером из Чемпионшипа слухи

04 Апреля 2024 • 17:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.08 X 13.00 2 28.00
Через 3 ч. 9 мин.

Левый вингер «Лидса» Крисенсио Саммервилль может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, мерсисайдцы активно следят за игрой 22-летнего нидерландца. Напомним, минувшей зимой «Лидс» просил у «Астон Виллы» 35 миллионов евро за Саммервилля, но «львы» отказались от покупки футболиста.

В текущем сезоне Саммервилль провел 40 матчей, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «Лидсом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 18 миллионов евро.

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