«Ливерпуль» следит за вингером из Чемпионшипа

Левый вингер «Лидса» Крисенсио Саммервилль может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, мерсисайдцы активно следят за игрой 22-летнего нидерландца. Напомним, минувшей зимой «Лидс» просил у «Астон Виллы» 35 миллионов евро за Саммервилля, но «львы» отказались от покупки футболиста.

В текущем сезоне Саммервилль провел 40 матчей, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «Лидсом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 18 миллионов евро.