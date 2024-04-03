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Англия. Чемпионшип

«Реал» следит за игроком молодёжной сборной Англии

03 Апреля 2024 • 01:26 Комментировать
Лидс
3:1
Халл Сити

Полузащитник «Лидса» Арчи Грэй находится на радарах мадридского «Реала».

18-летний футболист интересен грандам Премьер-лиги, у которых может появиться достойный конкурент в лице «Реала». По данным журналиста Грэма Бэйли, скауты «королевского клуба» наблюдали за игрой Грэя в недавнем матче Чемпионшипа против «Халла». Одна из отличительных особенностей юного англичанина – умение играть как в центре полузащиты, так и на правом фланге обороны.

Арчи Грэй отметился одним голом и двумя результативными передачами в 43 поединках за «Лидс» в текущем сезоне. В марте игрок забил гол в дебютном матче за молодёжную сборную Англии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Грэя в 16 млн евро.

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