«Реал» следит за игроком молодёжной сборной Англии

Полузащитник «Лидса» Арчи Грэй находится на радарах мадридского «Реала».

18-летний футболист интересен грандам Премьер-лиги, у которых может появиться достойный конкурент в лице «Реала». По данным журналиста Грэма Бэйли, скауты «королевского клуба» наблюдали за игрой Грэя в недавнем матче Чемпионшипа против «Халла». Одна из отличительных особенностей юного англичанина – умение играть как в центре полузащиты, так и на правом фланге обороны.

Арчи Грэй отметился одним голом и двумя результативными передачами в 43 поединках за «Лидс» в текущем сезоне. В марте игрок забил гол в дебютном матче за молодёжную сборную Англии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Грэя в 16 млн евро.