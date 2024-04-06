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Англия. Чемпионшип

Дефо хочет стать тренером бывшей команды

06 Апреля 2024 • 16:58 Комментировать

Джермейн Дефо хочет стать следующим тренером «Сандерленда». Как сообщает Daily Mirror, 41-летний специалист хотел бы принять «чёрных котов». Ради такой возможности Дефо готов уйти из «Тоттенхэма», где сейчас он тренирует молодёжную команду в возрастной категории до 18 лет.

В своё время Дефо выступал за «Сандерленд» в качестве футболиста. Теперь же он готов попробовать себя на тренерском мостике.

«Сандерленд» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там на текущий момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Джермейн Дефо
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