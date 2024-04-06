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Англия. Чемпионшип

«Атлетико» нацелился на игрока из второго дивизиона Англии

06 Апреля 2024 • 10:46 Комментировать
Ковентри
...
Лидс
Через 4 ч. 58 мин.

Мадридский «Атлетико» активно следит за вингером, который выступает во втором дивизионе Англии. Речь идёт о футболисте «Лидса» Крисенсио Саммервилле.

Как сообщает Mundo Deportivo, «матрасники» летом могут побороться за трансфер нидерландского игрока, которым ранее интересовались «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Отметим, что «Лидс» сейчас занимает второе место в Чемпионшипе и борется за выход в Английскую премьер-лигу. Саммервиль в нынешнем сезоне отметился 17 голами и 8 результативными передачами во втором дивизионе Англии.

22-летний нидерландец оценивается «Трансфермарктом» в 18 миллионов евро, но «Лидс» наверняка будет требовать больше. Особенно, если вернётся в АПЛ по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Атлетико Мадрид Крисенсио Саммервилль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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