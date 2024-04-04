Хавбек «Лидса» попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Полузащитник «Лидса» Арчи Грэй может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что английский гранд следит за другим игроком «Лидса» — Крисенсио Саммервиллем.

В сезоне-2023/24 Грэй принял участие в 43 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и записал в свой актив два голевых паса.

Текущее трудовое соглашение Грэя с «Лидсом» рассчитано до конца июня 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость молодого футболиста в 16 миллионов евро.