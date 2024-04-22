ЦСКА может подписать Адама Траоре

Секу Траоре, агент вингера «Халл Сити» Адама Траоре, ответил на вопрос о возможном трансфере своего подопечного в Россию.

«Мы общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ», — приводит слова Траоре «Чемпионат».

Агент отметил, что 28-летний футболист ближайшим летом окажется в России с вероятностью в 85%.

В этой кампании Траоре принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор малийца с «Халл Сити» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 2,2 миллиона евро.