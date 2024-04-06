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Дьюсбери-Холл может перейти в лондонский топ-клуб

06 Апреля 2024 • 12:19 Комментировать
Лестер
...
Бирмингем
Через 3 ч. 26 мин.

Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл летом может перейти в лондонский топ-клуб. Как сообщает издание Talksport, англичанином интересуется «Тоттенхэм».

«Лестер» в настоящий момент занимает третье место в Чемпионшипе, но если команда Энцо Марески выиграет свой матч в запасе, то поднимется на вторую строчку, которая гарантирует прямой выход в Английскую премьер-лигу. Источник сообщает, что если «Лестер» не сможет вернуться в элиту, Дьюсбери-Холл будет доступен на рынке за 30 миллионов евро.

25-летний Кирнан в нынешнем сезоне отметился 11 голами и 13 ассистами в Чемпионшипе. Ранее полузащитника связывали с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед».

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