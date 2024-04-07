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Англия. Чемпионшип

Английский клуб «кастрировал» кота-маскота за флирт с фанатками

07 Апреля 2024 • 13:57 Комментировать

«Талисман «КПР» кот Джуд кастрирован», - с таких слов начинается новостная заметка. Она была размещена на страницах таблоида the Sun.

Разумеется, речь идёт не о буквальном процессе – человек, который работал на матчах в костюме кота-маскота, был уволен после серии предупреждений. Причина – постоянный флирт с фанатками. Маскот часто увлекался общением с красивыми дамами и делал с ними фото, забывая о своих обязанностях.

Ожидается, что теперь в костюме кота Джуда будет работать другой человек.

«КПР» выступает в Чемпионшипе, где на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
КПР
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Сегодня, 07 Апреля
13:57 · Англия. Чемпионшип
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