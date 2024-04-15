Центральный полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл может пойти на повышение.

Как утверждает журналист Экрем Конур, за 25-летним футболистом следят «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Сообщается, что оба клуба готовы подписать Дьюсбери-Холла предстоящим летом за 41 миллион евро.

В нынешнем сезоне хавбек появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

Трудовой договор Дьюсбери-Холла с «Лестером» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов евро.