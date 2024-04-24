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Англия. Чемпионшип

34-летний Клеверли возглавил «Уотфорд» официально

24 Апреля 2024 • 19:21 Комментировать

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли завершил игровую карьеру уже в 33 года. Прошлым летом экс-футболист сборной Англии объявил о решении повесить бутсы на гвоздь, чему поспособствовали травмы.

После завершения карьеры игрока Клеверли начал работать в «Уотфорде», став тренером молодёжкой команды. А в марте текущего года Том возглавил первую команду клуба с приставкой «исполняющий обязанности». С тех пор в семи матчах Чемпионшипа «Уотфорд» добился одной победы при пяти ничьих и одном поражении.

Теперь «Уотфорд» объявил о том, что 34-летний Клеверли стал полноценным тренером команды.

На текущий момент «Уотфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Том Клеверли
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