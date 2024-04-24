Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли завершил игровую карьеру уже в 33 года. Прошлым летом экс-футболист сборной Англии объявил о решении повесить бутсы на гвоздь, чему поспособствовали травмы.

После завершения карьеры игрока Клеверли начал работать в «Уотфорде», став тренером молодёжкой команды. А в марте текущего года Том возглавил первую команду клуба с приставкой «исполняющий обязанности». С тех пор в семи матчах Чемпионшипа «Уотфорд» добился одной победы при пяти ничьих и одном поражении.

Теперь «Уотфорд» объявил о том, что 34-летний Клеверли стал полноценным тренером команды.

На текущий момент «Уотфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.