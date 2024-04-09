Игрок «Лидса» интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и «Милану»

Сразу три топ-клуба положили глаз за нападающего, который выступает во втором дивизионе Англии за «Лидс». Речь идёт о Крисенсио Саммервилле, который является лидером атаки своей команды.

Как сообщает Football Transfers, в услугах нидерландца заинтересованы «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Также футболист пригляделся итальянскому «Милану», который находится под впечатлением от выступлений Крисенсио в нынешнем сезоне.

В этом розыгрыше Чемпионшипа Саммервилль забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 22-летнего нидерландца в 18 миллионов евро.