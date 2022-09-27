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У «Челси» хорошие шансы на трансфер Беллингема

27 Сентября 2022 • 13:57 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.20 X 4.00 2 2.05
01.10 16:30

У лондонского «Челси» хорошие шансы на трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «синие» готовы предложить «шмелям» удовлетворительную сумму с привлекательной структурой сделки.

Тем не менее, «Челси» пока не является явным фаворитом на трансфер Беллингема, ведь на футболиста также будут претендовать такие клубы, как «Ливерпуль», мадридский «Реал», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сам Беллингем уже намекал, что следующим летом будет готов принять новый вызов и покинуть дортмундскую «Боруссию». Напомним, полузащитнику всего 19 л

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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КЁЛЬН БОРУССИЯ Д
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