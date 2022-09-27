У «Челси» хорошие шансы на трансфер Беллингема

У лондонского «Челси» хорошие шансы на трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «синие» готовы предложить «шмелям» удовлетворительную сумму с привлекательной структурой сделки.

Тем не менее, «Челси» пока не является явным фаворитом на трансфер Беллингема, ведь на футболиста также будут претендовать такие клубы, как «Ливерпуль», мадридский «Реал», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сам Беллингем уже намекал, что следующим летом будет готов принять новый вызов и покинуть дортмундскую «Боруссию». Напомним, полузащитнику всего 19 л