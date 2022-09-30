Тимур Сулейманов заявил о желании играть в «Челси» вместе с Захаряном

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, минувшим летом лондонский клуб сделал предложение «бело-голубым» о выкупе 19-летнего россиянина. Однако осуществить сделку помешали технические трудности, связанные с переводом денег.

«Будет очень круто, если он уедет в «Челси», это мой любимый клуб. Захарян — очень хороший футболист. Куда бы хотел я? К нему же! Будет отличная связка», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний Сулейманов провёл в составе «Пари НН» 12 матчей, отметившись в них шестью забитыми мячами.