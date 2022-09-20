«Зальцбург» хочет получить от «Челси» компенсацию за Фройнда

«Зальцбург» своими попытками сохранить Кристофа Фройнда на посту спортивного директора намекает «Челси» на то, что хочет получить денежную компенсацию за уход австрийца. Об этом заявляет в социальных сетях журналист Мэтт Лоу.

Напомним, что ранее «Челси» согласовал с Фройндом будущий проект клуба. Казалось, что всё готово для назначения австрийца на роль спортивного директора «пенсионеров», но «Зальцбург» вмешался в ситуацию и теперь старается сохранить Кристофа.

Ранее кандидатуру Фройнда одобрил главный тренер «Челси» Грэм Поттер. Напомним, что австриец в своё время привёл в «Зальцбург» таких талантливых игроков, как Эрлинг Холанн, Садио Мане, Дайо Упамекано и многих других нынешних звёзд мирового уровня.