Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Зальцбург» хочет получить от «Челси» компенсацию за Фройнда

 
20 Сентября 2022 • 11:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.30 X 3.60 2 1.85
01.10 17:00

«Зальцбург» своими попытками сохранить Кристофа Фройнда на посту спортивного директора намекает «Челси» на то, что хочет получить денежную компенсацию за уход австрийца. Об этом заявляет в социальных сетях журналист Мэтт Лоу.

Напомним, что ранее «Челси» согласовал с Фройндом будущий проект клуба. Казалось, что всё готово для назначения австрийца на роль спортивного директора «пенсионеров», но «Зальцбург» вмешался в ситуацию и теперь старается сохранить Кристофа.

Ранее кандидатуру Фройнда одобрил главный тренер «Челси» Грэм Поттер. Напомним, что австриец в своё время привёл в «Зальцбург» таких талантливых игроков, как Эрлинг Холанн, Садио Мане, Дайо Упамекано и многих других нынешних звёзд мирового уровня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Кристоф Фройнд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
12:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» летом хотел подписать Гакпо вместе с Антони
11:29 · Англия. Премьер-лига
Салиба рассказал о карьере в «Арсенале»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Зальцбург» хочет получить от «Челси» компенсацию за Фройнда
11:01 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис может оказаться в лондонском клубе, речь не об «Арсенале»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновит переговоры с другими кандидатами на пост спортивного директора
10:49 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «В АПЛ почти все игроки жалуются судьям»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Оуэн раскрыл секрет успеха «Арсенала»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Дюмфрис летом не уехал в АПЛ
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет следующим летом обменять Лукаку на Кейна
10:15 · Англия. Премьер-лига
Хендерсона вызвали в сборную Англии, игрок быстрее восстановился от травмы, чем ожидалось
10:11 · Англия. Премьер-лига
Новичок «МЮ» Дубравка рассказал, как его принял Роналду
10:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн станет капитаном Норвегии в ближайших матчах, если Эдегор не восстановится после травмы
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» нового правого защитника
10:02 · Англия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о потере прав на АПЛ
09:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы ван де Бек остался в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем