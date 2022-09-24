Лисандро Мартинес: «Счастлив находиться в лучшем клубе планеты»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес заявил, что счастлив находится в своей команде. Более того, аргентинец считает свой нынешний клуб лучшим на планете.

«Счастлив находиться в лучшем клубе планеты. Английская пресса? Я совсем не слушаю то, о чём говорят другие люди. Я доверяю себе и стараюсь выкладываться на полную», – цитирует Мартинеса All About Argentina.

Напомним, трансфер Мартинеса из амстердамского «Аякса» с учётом бонусов может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро. Футболист начинал в основе каждый из 6 матчей команды в Английской премьер-лиге в этом сезоне.