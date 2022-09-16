Аспиликуэта: «Нам нужно быть в лучшей форме, если мы хотим обыграть «Милан»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги чемпионов против «Милана». Напомним, что после международной паузы «синие» дважды сыграют с «россонери» в рамках группового этапа.

«Если мы хотим обыграть «Милан», нам нужно быть в лучшей форме. Это будут очень важные матчи, ведь от них будет зависеть выход из группы», – цитирует Аспиликуэту официальный сайт «Челси».

Напомним, что «Челси» добыл всего одно очко в двух турах группового этапа Лиги чемпионов. Сперва «синие» уступили загребскому «Динамо», а затем сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» на «Стэмфорд Бридж».