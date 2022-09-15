Кепа: «Рад, что остался в «Челси»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал несостоявшийся уход из клуба минувшим летом.

Испанец мог отправиться в аренду за игровой практикой – интерес к игроку проявляли «Лацио» и «Наполи». Однако сделка не состоялась, и Кепа остался в Лондоне.

«Да, было кое-что, – подтвердил переговоры с другими клубами Кепа. – В «Челси» всегда доверяли мне и хотели, чтобы я был частью команды. Мы проанализировали ситуацию, и я счастлив, что в итоге остался в этом великом клубе», – поведал в интервью Sport Witness Аррисабалага.

Именно Кепа защищал ворота «Челси» в последнем матче перед увольнением Томаса Тухеля, а также в дебютной игре Грэма Поттера у руля «синих».