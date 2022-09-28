«Челси» может приобрести нового голкипера из-за плохой формы Менди

В руководстве «Челси» обсуждается возможность приобретения нового голкипера из-за плохой формы Эдуара Менди в начале сезона. Напомним, в 6 стартовых матчах чемпионата Англии сенегалец пропустил 9 голов.

По информации от The Telegraph, форма Менди заставила руководство «Челси» задуматься о покупке нового вратаря. Тем не менее, «пенсионеры» пока хотят посмотреть за тем, как Эдуар будет выступать в оставшейся части сезона, прежде чем принимать дальнейшие решения.

Менди выступает за «Челси» с сезона-2020/21. В своей дебютной кампании в футболке «пенсионеров» сенегалец выиграл с клубом Лигу чемпионов.