Поттер похвалил Обамеянга

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что ждёт начала работы с Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Поттер сказал известному журналисту Фабрицио Романо о том, что очень ждет тот момент, когда сможет приступить к работе с Обамеянгом, это хороший футболист, который хочет играть и забивать, он показал себя профессионалом.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в двух матчах Лиги чемпионов за «Челси», в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор Обамеянга с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 10 очков после шести матчей.