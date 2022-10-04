Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зиеш может перейти в «Милан»

04 Октября 2022 • 11:38 Комментировать
Кристал Пэлас
1:2
Челси
окончен

По информации Gazzetta dello Sport, Хаким Зиеш может сменить лондонский «Челси» на «Милан».

Сообщается, что руководство действующих чемпионов Италии давно интересуются услугами марокканского плеймейкера, однако препятствием для трансфера может стать высокая зарплата футболиста.

Напомним, что после перехода из «Аякса» Зиеш не смог закрепиться в составе «аристократов». В текущем сезоне Хаким провёл на поле в рамках всех соревнований лишь 116 минут. В футболке «Челси» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Летом активно ходили слухи о желании Зиеша вернуться в «Аякс».
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
11:38 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в «Милан»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн – о де Брёйне: «У нас потрясающая связка»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мичу высказался о будущем Холанна и Мбаппе
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Продажа Мане - худшее решение «Ливерпуля»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду надеется, что успешное выступление на чемпионате мира повысит его шансы сменить команду
11:06 · Англия. Премьер-лига
Третий клуб АПЛ заинтересован в трансфере Влаховича
10:32 · Англия. Премьер-лига
Роджерс – о Мэддисоне: «Позор, что Джеймс не попал в сборную»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался об отсутствии практики новичка «Тоттенхэма» Спенса
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с трансферной целью на зиму
09:58 · Англия. Премьер-лига
Кукурелью выписали из больницы
09:48 · Англия. Премьер-лига
Томори – о матче с «Челси»: «Я воспитанник клуба и англичанин, это добавляет мне мотивации»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает следить за Рэшфордом 3
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на колумбийского нападающего
09:31 · Англия. Премьер-лига
Конте — о том, почему Доэрти не выходит в стартовом составе: «Я не хочу проигрывать» 1
09:11 · Англия. Премьер-лига
Фоден рассказал, что думает о Холанне
Все новости
Рекомендуем