Зиеш может перейти в «Милан»

По информации Gazzetta dello Sport, Хаким Зиеш может сменить лондонский «Челси» на «Милан».

Сообщается, что руководство действующих чемпионов Италии давно интересуются услугами марокканского плеймейкера, однако препятствием для трансфера может стать высокая зарплата футболиста.

Напомним, что после перехода из «Аякса» Зиеш не смог закрепиться в составе «аристократов». В текущем сезоне Хаким провёл на поле в рамках всех соревнований лишь 116 минут. В футболке «Челси» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Летом активно ходили слухи о желании Зиеша вернуться в «Аякс».

