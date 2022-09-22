Силва: «После тренировок всегда иду домой и думаю о том, как бы скорее восстановиться»

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о том, как ему удаётся успешно выступать в своём возрасте. Отметим, что сегодня бразильцу исполнилось 38 лет.

«Для меня очень важно, что я могу выступать на таком уровне в 38 лет, особенно в Английской премьер-лиге. После тренировок я всегда иду домой и думаю о том, как бы скорее восстановиться. Уровень интенсивности матчей очень высок», – цитирует Силву официальный сайт «Челси».

Напомним, что Тьяго Силва перешёл в «Челси» летом 2020 года из «ПСЖ» на правах свободного агента. За два сезона в лондонском клубе бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.