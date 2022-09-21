Рюдигер признался в совершении намеренных ошибок в матчах АПЛ

Экс-футболист «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, как специально делал ошибки во время своей игры в чемпионате Англии

«Многие помнят моменты в игре «Челси» с «Ньюкаслом» в прошлом сезоне. Скажу честно: я намеренно допустил несколько ошибок, потому что во время этой игры на стадионе было слишком тихо для меня», – заявил защитник «Реала» и немецкой сборной изданию Sport1. По словам игрока, такие действия должны были разбудить зрителей. Также Антонио подробнее рассказал о своём стиле, отметив, что любит анализировать соперников для дальнейшей возможности небольшой провокации.

Напомним, что защитник сборной Германии примерил футболку «королевского» клуба этим летом. В качестве футболиста «аристократов» Рюдигер выиграл все возможные международные трофеи, а именно Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.

