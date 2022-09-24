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Кулибали не беспокоится за игровое время в «Челси»

 
24 Сентября 2022 • 13:24 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.30 X 3.60 2 1.85
01.10 17:00

Защитник «Челси» Калиду Кулибали не беспокоится насчёт своего игрового времени. Напомним, в своём единственном матче во главе «синих», Грэм Поттер оставил сенегальца на скамейке запасных в игре Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Я не беспокоюсь о своём игровом времени. Когда я вернусь в свою лучшую форму, то снова буду играть, не вижу проблемы», – заявил сенегалец в интервью Quotidien.

Кулибали перебрался в «Челси» из «Наполи» за 38 миллионов евро. У футболиста оставался всего год по контракту с неаполитанским клубом.

Кулибали уже забил один гол в новом сезоне в составе «Челси» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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