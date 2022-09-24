Кулибали не беспокоится за игровое время в «Челси»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали не беспокоится насчёт своего игрового времени. Напомним, в своём единственном матче во главе «синих», Грэм Поттер оставил сенегальца на скамейке запасных в игре Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Я не беспокоюсь о своём игровом времени. Когда я вернусь в свою лучшую форму, то снова буду играть, не вижу проблемы», – заявил сенегалец в интервью Quotidien.

Кулибали перебрался в «Челси» из «Наполи» за 38 миллионов евро. У футболиста оставался всего год по контракту с неаполитанским клубом.

Кулибали уже забил один гол в новом сезоне в составе «Челси» в чемпионате Англии.