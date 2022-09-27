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Джеймс: «У Поттера есть голод к победам»

27 Сентября 2022 • 13:09 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.40 X 3.60 2 1.83
01.10 17:00

Джеймс: «У Поттера есть голод к победам»

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился ожиданиями от работы с главным тренером Грэмом Поттером, который пришёл на смену Томасу Тухелю. Напомним, англичанин ранее возглавлял «Брайтон».

«В футболе вещи иногда меняются очень быстро. Я много раз играл против команд Грэма Поттера. Он показался мне хорошим парнем. У него есть голод к победам. Думаю, вместе нас ждёт отличное будущее», – сказал Джеймс в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Поттер в первом матче во главе «Челси» не смог добыть для клуба победу. В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «синие» сыграли вничью с «Зальцбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Грэм Поттер
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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