Джеймс: «У Поттера есть голод к победам»

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился ожиданиями от работы с главным тренером Грэмом Поттером, который пришёл на смену Томасу Тухелю. Напомним, англичанин ранее возглавлял «Брайтон».

«В футболе вещи иногда меняются очень быстро. Я много раз играл против команд Грэма Поттера. Он показался мне хорошим парнем. У него есть голод к победам. Думаю, вместе нас ждёт отличное будущее», – сказал Джеймс в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Поттер в первом матче во главе «Челси» не смог добыть для клуба победу. В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «синие» сыграли вничью с «Зальцбургом».