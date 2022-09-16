Кепа рассказал о тренерском подходе Поттера

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага поделился первыми впечатлениями от работы под началом Грэма Поттера.

Бывший рулевой «Брайтона» сменил в «Челси» Томаса Тухеля, отправленного в отставку в начале месяца.

«Поттер внедряет позитивное мышление, старается улучшить командный настрой. Наша структура уже претерпела некоторые изменения после его прихода, и нам остаётся лишь освоить его идеи.

Мы хотим как можно больше атаковать, возвращая себе мяч сразу после потери. Мы провели под руководством Поттера всего несколько тренировок, так что это только начало, но мы уже увидели много положительных моментов», – цитирует журналист Низаар Кинселла вратаря лондонцев.