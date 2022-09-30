Галлахер – о матче с «Кристал Пэлас»: «Буду рад вернуться на этот стадион»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился ожиданиями от матча 9 тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас», который состоится завтра на «Селхёрст Парк». Напомним, хавбек в прошлом сезоне выступал за «орлов» на правах аренды и отметился 8 голами и 3 ассистами в чемпионате, благодаря чему получил номинацию на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ.

«Буду рад вернуться на этот стадион. Это будет действительно сложный матч. Они действительно очень сильны дома, поэтому нам стоит быть готовыми», – цитирует Галлахера официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Конор не отметился ни одним результативным действием в АПЛ. На счету игрока одна красная карточка.