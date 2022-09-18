Абрахам рассказал, как Моуринью по-новому раскрыл его в «Роме»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сравнил свою нынешнюю роль с тем, что было в «Челси».

Англичанин переехал из Лондона в Рим летом 2021 года. В 60 матчах за «волков» 24-летний форвард сумел отличиться 29 раз.

«В «Челси» меня рассматривали исключительно как завершителя атак, а после прихода в «Рому» я усвоил различные аспекты игры. Например, если соперник владеет мячом, я знаю, как нужно располагаться, – приводит слова Абрахама Daily Mail. – В «Челси» нападающий, как правило, играет в одиночку, и это может быть трудно. Но я не думаю, что здесь уместно говорить о проклятии девятого номера. Иногда меня называли неудачником и говорили «проваливай», а после забитых голов начинали считать «новым Дрогба», – поведал нападающий.