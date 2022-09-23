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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пиоли поделился ожиданиями от матчей с «Челси» в Лиге чемпионов

 
23 Сентября 2022 • 11:55 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своими ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Напомним, «россонери» пока лидируют в группе, тогда как «синие» занимают последнее место.

«Я понимаю ожидания от матчей с «Челси», но я считаю, что игра против «Эмполи» будет для нас сложнее. Я верю, что если мы будем выступать на своём обычном уровне, то результаты против «Челси» определённо будут в пределах досягаемости», – цитирует Пиоли журналист Саймон Филлипс.

«Челси» не смог выиграть ни одного из своих первых двух матчей в Лиге чемпионов. Сперва команда проиграла загребскому «Динамо», а затем сыграла вничью с «Зальцбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Стефано Пиоли
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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