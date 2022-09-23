Пиоли поделился ожиданиями от матчей с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своими ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Напомним, «россонери» пока лидируют в группе, тогда как «синие» занимают последнее место.

«Я понимаю ожидания от матчей с «Челси», но я считаю, что игра против «Эмполи» будет для нас сложнее. Я верю, что если мы будем выступать на своём обычном уровне, то результаты против «Челси» определённо будут в пределах досягаемости», – цитирует Пиоли журналист Саймон Филлипс.

«Челси» не смог выиграть ни одного из своих первых двух матчей в Лиге чемпионов. Сперва команда проиграла загребскому «Динамо», а затем сыграла вничью с «Зальцбургом».