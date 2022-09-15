Обамеянг: «Не думаю, что нам будет сложно адаптироваться к требованиям Поттера»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями от работы с новым тренером «синих» Грэмом Поттером. Напомним, что англичанин сменил на своём посту Томаса Тухеля, который как раз и пригласил Обамеянга в «Челси».

«Грэм довольно позитивный человек. Мы учимся у него, чтобы начать выигрывать как можно скорей. Не думаю, что нам будет сложно к нему адаптироваться», – цитирует Обамеянга AS.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Челси» идёт на последнем месте в своей группе. «Синие» сперва проиграли загребскому «Динамо», а вчера сыграли вничью дома с «Зальцбургом». В АПЛ команда Грэма Поттера идёт на 6 месте.