Фройнд не стал исключать, что станет спортивным директором «Челси»

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд не стал исключать, что вскоре займёт аналогичную должность в лондонском «Челси». Ранее сообщалось, что владельцы «синих» сделали австрийцу очень щедрое предложение.

«В футболе никогда нельзя ничего исключать. «Челси» – очень большой клуб, но я спортивный директор «Зальцбурга». Мне это очень нравится. Я не могу точно сказать, что произойдёт в ближайшие несколько недель и месяцев», – цитирует австрийца журналист Саймон Филлипс.

Напомним, что Фройнда ранее хотел заполучить амстердамский «Аякс», но австриец ответил отказом. Ранее Марина Грановская в начале лета покинула должность спортивного директора «Челси».