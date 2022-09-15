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Фройнд не стал исключать, что станет спортивным директором «Челси»

 
15 Сентября 2022 • 10:53 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
01.10 17:00

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд не стал исключать, что вскоре займёт аналогичную должность в лондонском «Челси». Ранее сообщалось, что владельцы «синих» сделали австрийцу очень щедрое предложение.

«В футболе никогда нельзя ничего исключать. «Челси» – очень большой клуб, но я спортивный директор «Зальцбурга». Мне это очень нравится. Я не могу точно сказать, что произойдёт в ближайшие несколько недель и месяцев», – цитирует австрийца журналист Саймон Филлипс.

Напомним, что Фройнда ранее хотел заполучить амстердамский «Аякс», но австриец ответил отказом. Ранее Марина Грановская в начале лета покинула должность спортивного директора «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Кристоф Фройнд
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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