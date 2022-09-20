В «Зальцбурге» высказались насчёт возможного назначения Фройнда на пост спортивного директора «Челси»

Австрийский «Зальцбург» выпустил официальное заявление, где высказался на счёт возможного назначения своего спортивного директора Кристофа Фройнда на аналогичную должность в «Челси».

В заявлении «Зальцбурга» говорится, что клуб рассчитывает на то, что Фройнд останется на своей должности. Также «быки» отметили, что никогда не получали запросов от «Челси» по поводу своего спортивного директора.

Напомним, что Фройнда уже около недели связывают с назначением в «Челси». На посту спортивного директора «синих» австриец может заменить Марину Грановскую, которая покинула клуб после прихода новых владельцев.