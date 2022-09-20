Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Зальцбурге» высказались насчёт возможного назначения Фройнда на пост спортивного директора «Челси»

 
20 Сентября 2022 • 09:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.30 X 3.60 2 1.85
01.10 17:00

Австрийский «Зальцбург» выпустил официальное заявление, где высказался на счёт возможного назначения своего спортивного директора Кристофа Фройнда на аналогичную должность в «Челси».

В заявлении «Зальцбурга» говорится, что клуб рассчитывает на то, что Фройнд останется на своей должности. Также «быки» отметили, что никогда не получали запросов от «Челси» по поводу своего спортивного директора.

Напомним, что Фройнда уже около недели связывают с назначением в «Челси». На посту спортивного директора «синих» австриец может заменить Марину Грановскую, которая покинула клуб после прихода новых владельцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Кристоф Фройнд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
10:15 · Англия. Премьер-лига
Хендерсона вызвали в сборную Англии, игрок быстрее восстановился от травмы, чем ожидалось
10:11 · Англия. Премьер-лига
Новичок «МЮ» Дубравка рассказал, как его принял Роналду
10:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн станет капитаном Норвегии в ближайших матчах, если Эдегор не восстановится после травмы
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» нового правого защитника
10:02 · Англия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о потере прав на АПЛ
09:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы ван де Бек остался в «Манчестер Юнайтед»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» переплатил за трансферы больше всех в мире
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Бенфики»
09:23 · Англия. Премьер-лига
В «Зальцбурге» высказались насчёт возможного назначения Фройнда на пост спортивного директора «Челси»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Джака отреагировал на дебют 15-летнего игрока за «Арсенал»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ювентуса»
07:00 · Англия. Кубок лиги
Клубы АПЛ хотят реформировать Кубок Англии и Кубок лиги
06:55 · Англия. Премьер-лига
Холанн - лидер топ-5 чемпионатов по голам
06:48 · Англия. Премьер-лига
«Зальцбург» не хочет отпускать спортивного директора в «Челси»
06:32 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА планирует судиться с «Вест Хэмом» за трансфер Влашича
Все новости
Рекомендуем