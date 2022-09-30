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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя: «Хочу стать для Албании своим Кейном или Роналду»

30 Сентября 2022 • 11:14 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
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01.10 17:00

Нападающий «Челси» Армандо Броя рассказал о своих целях на будущее. Напомним, в новом сезоне албанец не отметился ни одним результативным действием в чемпионате Англии. В прошлом сезоне форвард забил 6 голов в АПЛ, выступая на правах аренды за «Саутгемптон».

«Я хочу стать для Албании своим Гарри Кейном или Криштиану Роналду. Я хочу помочь своей стране выйти на чемпионат мира. Когда моя карьера закончится, я хочу, чтобы моё имя всё ещё было на слуху», – написал Броя в своей колонке на Players Tribune.

Напомним, Броя летом мог уйти в «Вест Хэм», но «Челси» заблокировал трансфер. Руководство «синих» рассчитывает на форварда в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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