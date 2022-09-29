Футбольный Матч всех звёзд может обрести иной формат

Идея нового владельца «Челси» Тодда Бёли по проведению Матча всёх звезд АПЛ может обрести иной формат.

По информации The Times, обсуждается иное развитие событий, при котором лучшие игроки Английской премьер-лиги будут встречаться с аналогичными командами из Ла Лиги, Бундеслиги и прочих топовых чемпионатов. Также сообщается о желании проводить подобные матчи по всему миру, чтобы привлекать к футболу всё больше новой аудитории.

Напомним, что изначальной идеей нового руководителя «аристократов» была игра между сборными Севера и Юга.