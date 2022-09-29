Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Футбольный Матч всех звёзд может обрести иной формат

29 Сентября 2022 • 22:38 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.40 X 3.60 2 1.82
01.10 17:00

Идея нового владельца «Челси» Тодда Бёли по проведению Матча всёх звезд АПЛ может обрести иной формат.

По информации The Times, обсуждается иное развитие событий, при котором лучшие игроки Английской премьер-лиги будут встречаться с аналогичными командами из Ла Лиги, Бундеслиги и прочих топовых чемпионатов. Также сообщается о желании проводить подобные матчи по всему миру, чтобы привлекать к футболу всё больше новой аудитории.

Напомним, что изначальной идеей нового руководителя «аристократов» была игра между сборными Севера и Юга.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Английская Премьер-лига Апл Тодд Бёли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
23:24 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва объяснил желание продолжить карьеру в Испании
22:50 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Не думал, что буду забивать так много»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб рассчитывает перехватить Шкриньяра у «ПСЖ»
22:38 · Англия. Премьер-лига
Футбольный Матч всех звёзд может обрести иной формат
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» удвоит зарплату Фодена
22:19 · Англия. Премьер-лига
Агент Артура Мело: «Клопп может рассчитывать на него уже сейчас»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь»
21:59 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Манчестер Юнайтед» должен обыгрывать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, как Гвардиола повлиял на его решение перейти в «Манчестер Сити»
21:01 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон намерен перейти в лондонский клуб
20:52 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Пью только воду» 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» переключится на хавбека сборной Аргентины, если не сможет купить Беллингема 1
20:23 · Англия. Премьер-лига
Невеш отказал двум грандам АПЛ ради «Барселоны» - он может заменить Бускетса 1 слухи
20:22 · Англия. Премьер-лига
Отец Холанна рассказал, где Эрлинг планирует выступать в будущем
20:03 · Англия. Премьер-лига
Отец Холанна составил рейтинг клубов, в которые Эрлинг мог перейти до трансфера в «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем