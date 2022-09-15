Поттер объяснил, почему выпустил Стерлинга на позиции вингбека

Тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему выпустил Рахима Стерлинга на позиции левого вингбека. Напомним, что англичанин открыл счёт в матче во втором тайме, но «синие» не смогли удержать победу, а игра закончилась вничью 1:1.

«Конечно, это было рискованно, но было важно правильно организовать игру вокруг него. Никто не хотел, чтобы Рахим слишком часто защищал свою штрафную. Не думаю, что вчера Стерлинг этим занимался», – сказал Поттер в интервью после матча.

По истечению двух туров «Челси» располагается на дне таблицы своей группы. У «синих» одно очко, у третьего «Зальцбурга» – два, у «Динамо» Загреба – три, а у лидирующего «Милана» – четыре.