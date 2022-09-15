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Поттер объяснил, почему выпустил Стерлинга на позиции вингбека

 
15 Сентября 2022 • 09:37 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
01.10 17:00

Тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему выпустил Рахима Стерлинга на позиции левого вингбека. Напомним, что англичанин открыл счёт в матче во втором тайме, но «синие» не смогли удержать победу, а игра закончилась вничью 1:1.

«Конечно, это было рискованно, но было важно правильно организовать игру вокруг него. Никто не хотел, чтобы Рахим слишком часто защищал свою штрафную. Не думаю, что вчера Стерлинг этим занимался», – сказал Поттер в интервью после матча.

По истечению двух туров «Челси» располагается на дне таблицы своей группы. У «синих» одно очко, у третьего «Зальцбурга» – два, у «Динамо» Загреба – три, а у лидирующего «Милана» – четыре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Грэм Поттер
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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