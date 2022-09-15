Обамеянг поблагодарил «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что поиграл за «Барселону».

33-летний форвард пополнил ряды каталонцев в январе, а уже в августе был продан в «Челси» за 12 млн евро.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Барселоны» за тепло, которые они мне подарили. В этом клубе я пережил прекрасные моменты, и я горжусь данным этапом своей карьеры», – цитирует Обамеянга журналист Мигель Бласкес.

Проведя в составе «сине-гранатовых» 24 матча во всех турнирах, габонец отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

После перехода в «Челси» Обамеянг отыграл две встречи, записав себе в актив один голевой пас.