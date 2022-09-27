Канте возобновил тренировки с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте возобновил тренировки с командой Грэма Поттера. По информации от официального сайта «синих», француз вновь тренируется в общей группе.

Напомним, Канте получил травму в августе в матче второго тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма». Тогда стало известно, что полузащитник пропустит от 5-6 недель. Так как Нголо пока нужно набрать оптимальную форму, вряд ли футболиста стоит ожидать в основе на ближайший матч чемпионата против «Кристал Пэлас».

Контракт Канте с «Челси» заканчивается в конце нынешнего сезона. Француз следующим летом может покинуть клуб на правах свободного агента.